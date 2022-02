Un salasso insostenibile quello che famiglie e imprese subiscono dai rincari – sempre più inarrestabili – delle bollette di luce e gas, così come della spesa alimentare e delle materie prime.

La benzina torna al top dal 2012, la luce in un anno è più che raddoppiata per le famiglie (+131%) nonostante gli aiuti del governo.

Il caro-energia e l'inflazione spingono in alto le probabilità di default per le imprese non finanziarie italiane, avverte la Cerved Rating Agency, mentre restano "insufficienti e inadeguati" gli interventi straordinari del governo, ribadiscono le pmi assieme alle associazioni dei consumatori sollecitando ulteriori provvedimenti strutturali.

A Palazzo Chigi si susseguono intanto le riunioni tecniche per la preparazione di un nuovo decreto, dopo i 9,5 miliardi già stanziati negli ultimi mesi. Venerdì prossimo potrebbe essere il “giorno buono” per un Consiglio dei ministri, ha detto Matteo Salvini. Si parte da 4,5-5 miliardi ma si conta di racimolare altre risorse.

Fra le ipotesi sul tappeto ci sono un'ulteriore sterilizzazione degli oneri di sistema e un potenziamento del bonus per le famiglie meno abbienti, magari allargando un po' la platea ora ferma ad un Isee molto basso.

SALASSO BOLLETTE E BENZINA – I conti sulle famiglie li ha fatti l’Arera, autorità del settore energia, che ha calcolato la differenza tra anno ed anno. Nel primo trimestre 2022 quantificato un aumento del 131% dell’energia elettrica rispetto allo stesso periodo del 2021 per il cliente domestico (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro per kWh), del 94% per il gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi per metro cubo).

Aumenti che considerano anche l'aiuto deciso dal governo, senza il quale l'aggravio sarebbe stato maggiore.

Passando ai carburanti, i prezzi della benzina non sono mai stati così alti dal 2012 e i recenti rincari si tradurranno in una stangata da oltre 400 euro annui a famiglia, dicono i consumatori commentando le ultime quotazioni medie diffuse dal ministero della Transizione ecologica che danno la benzina a 1,835 euro al litro e il gasolio 1,708 euro al litro.

