Si preannuncia un Black Friday da record quello che si è aperto questa mattina, con la “febbre” dell'acquisto che darà vita a un giro d'affari che sfonderà la soglia dei 4 miliardi di euro.

È il 15% in più sul 2022, stima il Codacons, per tutti i dieci giorni delle offerte, che quest'anno sono partite il 17 novembre e andranno avanti fino al 27 novembre.

Una corsa allo sconto che vedrà il 60% degli italiani andare nei negozi o sui siti online per non farsi sfuggire l'affare, con il 57% di questi che sceglierà di comprare articoli di abbigliamento, secondo una ricerca della Confcommercio.

E contro eventuali cyber truffe e finti sconti i consumatori mettono in guardia e offrono consigli preziosi.

Secondo lo studio di Confcommercio, saranno soprattutto le donne ad affollare i negozi, a utilizzare l'online (il 63,2%) i giovani fino a 34 anni e coloro che risiedono nelle regioni del Nord Ovest e del Mezzogiorno.

Un italiano su due - sottolinea l'associazione dei commercianti - approfitterà per acquistare in anticipo i regali di Natale (53,7%), tendenza in aumento rispetto allo scorso anno (52,8%). Come da tradizione, in vetta alla classifica degli acquisti ci saranno i capi di abbigliamento, seguiti con il 44,7% pe prodotti di elettronica o elettrodomestici, con il 35% per calzature e prodotti di estetica.

Il Codacons, invece, stima che i prodotti più gettonati nel Black Friday saranno elettronica e hi-tech, dove il 65% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto mentre il settore salute e prodotti di bellezza vedrà l'interesse del 30% degli acquirenti.

Il 92,4% spenderà fino a 500 euro a persona, con la spesa media che si aggirerà sui 236 euro, dice lo studio di Confcommercio secondo cui la quasi totalità comprerà con pagamento immediato, utilizzando in modo prevalente bancomat (36,3%) e carta di credito (34,7%), il 10% userà il contante, il restante utilizzerà altri metodi di pagamento. Il 55% farà acquisti on line mentre il 40% si recherà nei negozi di quartiere e nei centri commerciali.

OCCHIO ALLA TRUFFA – E proprio le associazioni dei consumatori - Codacons e Udicon - scendono in campo per mettere in guardia da possibili truffe stilando vademecum che avvertono di acquistare solo da siti Internet sicuri e protetti, verificare se sono venditori sicuri, confrontare sempre i prezzi, fare attenzione agli sconti troppo elevati, controllare la data di spedizione e verificare da dove viene spedito il prodotto, conservare una copia dell'ordine e verificare che si possa disdirlo senza pagamento di penali. Sul web meglio pagare tramite paypal o carte prepagate e non comunicare mai i dati personali.

Per legge la merce si può restituire quando si acquista fuori dagli esercizi commerciali fisici entro 14 giorni e se il prodotto o il servizio hanno un difetto di conformità o di produzione si ha diritto alla sostituzione o al rimborso.

