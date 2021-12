Via libera del Consiglio regionale all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per un mese, dall’1 al 31 gennaio. Approvata anche una leggina (primo firmatario il capogruppo del Psd’Az Franco Mula) entrata in Aula con la procedura d’urgenza che consentirà la realizzazione di importanti misure adottate con la legge omnibus, evitando così che rimangano bloccati una serie di contributi destinati a far fronte alla crisi legata alla pandemia.

La minoranza, che pure ha acconsentito al ricorso all’articolo 102 del Regolamento, ha però spiegato che c’è la possibilità concreta di un’impugnazione da parte del Governo. Per l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino è la sola possibilità affinché enti e associazioni risultati beneficiari di un contributo, lo ricevano effettivamente.

Per l’opposizione hanno votato a favore LeU e Pd. Il capogruppo di LeU Eugenio Lai ha spiegato che “non ci assumiamo la responsabilità politica di non individuare la modalità per la mancata spendita di queste risorse, inoltre non tifiamo perché il governo impugni”. A favore anche la dichiarazione di voto del capogruppo dem Gianfranco Ganau. Astenuti i Progressisti e il Movimento Cinquestelle.

© Riproduzione riservata