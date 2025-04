“Benvenuto Vermentino” sbarca al Vinitaly. Presentata dall’Azienda speciale Promocamera di Sassari nella prestigiosa cornice di Verona, la manifestazione enologica e di valorizzazione del territorio, giunta alla sua undicesima edizione, sarà in programma ad Olbia dal 29 settembre al 5 ottobre.

Appuntamento fisso di rilievo regionale e nazionale in coda alla stagione, la manifestazione parte dalla promozione del Vermentino, nella sua duplice denominazione “Gallura DOCG” e “Sardegna DOC”, per arrivare a un articolato programma di iniziative di valorizzazione del prodotto, degustazione, animazione urbana e culturale, catalizzando l’attenzione e l’interesse di Istituzioni, operatori economici e associazioni.

Con la manifestazione gallurese, in vetrina anche l’Alguer Wine Week. «Entrambe manifestazioni importantissime per il sistema camerale attento all’eccellenza di prodotti e alla promozione turistica del territorio – ha detto il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, sottolineandone la regia – Benvenuto Vermentino si colloca a Nord-Est del nostro territorio, da sempre forte traino per l’economia della regione Sardegna».

A rappresentare il Comune di Olbia Massimo Putzu, direttore generale di Aspo. «Porto i saluti dell’amministrazione comunale di Olbia, che conferma l’assoluto impegno profuso da 10 anni per sostenere l’evento Benvenuto Vermentino – ha dichiarato in conferenza stampa - abbiamo osato anche grazie al sindaco di Castelnuovo Magra, dato che il progetto nasce in Liguria, nel 2014: la manifestazione si è poi consolidata nel tempo, coniugando tradizione del vitigno con innovazione, ed ora è diventata un progetto di marketing territoriale. Olbia non è più solo città di passaggio ma sta diventando una destinazione turistica. E all’interno di un fitto calendario di grandi eventi c’è Benvenuto Vermentino, che ci ha garantito numeri importantissimi da consolidare quest’anno attraverso gli sforzi di produttori e tour operator – ha concluso Putzu - L’evento ha consentito alla città di Olbia di aumentare la consapevolezza dell’importanza del Vermentino: per superficie coltivata e numero di cantine siamo tra le realtà più numerose».

Il general manager ha anche ricordato l’ingresso di Olbia, nel 2018, nell’Associazione Città del Vino. «La Gallura è un territorio unico con tante realtà e tantissimi artigiani. Il nostro Vermentino ha un’identità fortissima data dalla componente minerale del territorio – ha poi spiegato Daniela Pinna, presidente del Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG - la manifestazione, nata con la Gallura, poi si è estesa coinvolgendo tutte le produzioni del Vermentino, dal consorzio della Sardegna a Liguria e Toscana. Come consorzio di tutela per noi è fondamentale dare importanza alla promozione del territorio: fino a 10 anni fa tutti conoscevano il nostro mare, ma non la vocazione all’agricoltura e viticoltura. Benvenuto Vermentino ci ha aiutato a migliorare il prodotto e confidiamo di aumentarne anche la quantità: in 4 anni gli ettari vitati sono saliti da 1100 a 1600, puntiamo ad arrivare a 6 milioni di bottiglie per soddisfare un mercato crescente. Vi aspettiamo per l’evento ma anche per il premio Eno-letterario Vermentino: c’è una parte ludica e un’altra culturale, ma entrambe rimarcano il valore del nostro vino».

Alla presentazione anche il presidente del Consorzio tutela Vermentino di Sardegna, Giovanni Pinna, e Renzo Peretto, referente dell’area di supporto al settore vitivinicolo dell’Agenzia Laore

