Dopo un lungo braccio di ferro in Parlamento viene finalmente approvato, su spinta del Pd, il bonus psicologo. I redditi più bassi potranno contare fino a 600 euro all'anno per chiedere aiuto a uno specialista: in tutto ci sono 10 milioni di euro per il 2022, a cui se ne aggiungono altri 10 per il reclutamento di professionisti nelle cure contro le sofferenze psichiche.

Per chiedere il sostegno occorrerà presentare l'Isee e il tetto viene fissato a 50mila euro ma l'obiettivo è privilegiare le fasce sociali più in difficoltà e le stime valutano che la platea interessata possa essere di circa 18mila persone.

E' una lunga maratona notturna nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera quella in cui si confrontano partiti e esecutivo sul decreto legge Milleproroghe registrando di volta in volta alleanze diverse.

Il centrodestra si ritrova unito quando si deve votare sul tetto al contante, sceso a mille euro dal primo gennaio: il blitz arriva a sorpresa e riporta per un anno la soglia a duemila euro, spaccando dunque la maggioranza.

Passa anche, e sempre con il no del governo e con la contrarietà questa volta di gran parte del M5s e di LeU, la proroga al luglio 2025 per l'uso della sperimentazione sugli animali negli studi sugli xenotrapianti d'organo (vale a dire l'utilizzo di organi prelevati a esseri viventi di una specie diversa da quella del ricevente) e sulle sostanze d'abuso, tra cui i farmaci.

Sulla scuola incassa il via libera una serie di proroghe per il personale precario, e non solo del comparto istruzione ma più in generale della pubblica amministrazione. Nel mix di misure approvate, spunta poi un emendamento di FI che dà una nuova chance di pagare a rate le cartelle per chi è decaduto dal beneficio ma anche una stretta sui monopattini per chi li guida fuori città e un voucher per gli under 35 che vogliano prendere la patente per i camion.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata