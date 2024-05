Numeri da record e tantissimi nuovi progetti in cantiere. Pochi giorni fa l’assemblea della Cooperativa Produttori di Arborea, in tutto 220 soci, ha approvato il bilancio d'esercizio 2023. La Cooperativa ha chiuso con un fatturato di 77 milioni di euro (17% in più rispetto al 2022). «Il nostro ultimo bilancio segna un nuovo record di positività - ha dichiarato il presidente Walter Mureddu - lasciando i nostri soci soddisfatti e proiettando la Produttori Arborea verso risultati eccellenti, supportati da una costante crescita».

Il direttore Generale Marco Peterle ha aggiunto ulteriori dettagli sull’evoluzione della Cooperativa: «Gli investimenti realizzati stanno iniziando a portare i loro frutti, intendiamo continuare su questa strada investendo per crescere ancora». L’assemblea è stata l’occasione per fare il punto sulle prospettive future della Cooperativa, come l'utilizzo della banchina del porto Industriale di Oristano data in concessione per 25 anni alla Cooperativa. Ma anche il miglioramento dei processi, della logistica e della rete distributiva. C'è in programma poi l'aumento delle produzioni di mangimi composti e biologici, l’efficientamento energetico con impianti fotovoltaici, il potenziamento degli stoccaggi con le nuove celle frigorifere per la filiera pataticola, la realizzazione dei nuovi impianti della linea di farine di carne con l’utilizzo degli scarti di macellazione e delle due nuove linee di lavorazione, essiccazione e pulitura dei fieni.

Come fanno sapere ancora dalla Cooperativa, l’obiettivo primario e gli sforzi della Produttori Arborea sono costantemente rivolti alla creazione di valore per il socio, che rappresenta la “mission” della Cooperativa, aiutandolo ad avere migliori condizioni di mercato, un maggiore potere contrattuale e un miglioramento delle proprie produzioni agricole. «A questo - si legge in una nota - si unisce il potenziamento dell’identità della Cooperativa e il miglioramento continuo anche grazie ai diversi progetti di ricerca».

