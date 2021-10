È scaduto oggi il termine per presentare le offerte vincolanti per l'acquisto del marchio Alitalia: secondo le prime indiscrezioni, la gara sarebbe andata deserta, mentre ancora una volta i dipendenti della ex compagnia di bandiera sono scesi in piazza per protestare contro il piano di Ita.

La base d'asta per il marchio era pari a 290 milioni di euro, oltre Iva e oneri fiscali ai sensi di legge. Una cifra "irrealistica" che "rende antieconomico l'investimento", aveva dichiarato il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, lasciando intendere che la newco non avrebbe partecipato alla gara.

Ora si passerà a una seconda fase che aprirà a offerte più basse. "Le offerte vincolanti per la seconda fase dovranno essere presentate dai soggetti ammessi entro tre giorni dalla ricezione della seconda lettera di procedura con la richiesta di offerte vincolanti per la seconda fase", si legge nel testo del bando.

Se anche la seconda fase dovesse andare deserta, "i commissari straordinari procederanno quindi alla cessione del brand senza vincoli procedurali nei confronti dell'operatore economico da essi individuato".

Il brand sarà reso disponibile al vincitore della gara entro il 31 dicembre 2021.

Ita decollerà il prossimo 15 ottobre con 52 aerei e con 2.800 dipendenti all'inizio, per poi salire a 5.750 lavoratori a termine piano nel 2025, contro i 10.500 della ex compagnia di bandiera. Prevista anche un'alleanza internazionale perché “Ita non può sopravvivere da sola”, come ha sottolineato Altavilla. Nelle ultime ore Delta ha infatti avviato una "conversazione" con Ita per una possibile partnership, ma precisando che non ha interesse a investire direttamente nella newco.

Proprio il piano industriale di Ita è al centro delle proteste dei lavoratori, che da oltre un mese fanno sentire la propria voce nelle piazze di Roma e sotto la sua sede.

Oggi è stato il turno delle lavoratrici Alitalia fare un sit in sotto il quartier generale della newco per manifestare contro i licenziamenti e la cessione della società. "Noi siamo Alitalia", è stato il coro unanime delle dipendenti che, tra qualche giorno, saranno senza contratto.

