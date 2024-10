Si è trasferita a Milano per studiare Fashion Design all'Accademia di Belle Arti e nella città meneghina vive ormai da 15 anni. Ma Alice Ziccheddu si è portata la Sardegna appresso, con la sua aria intrisa di profumi che fanno bene al corpo e all'anima. Qualche anno fa è nata l'idea di fondare "In Aéras", marchio di cosmetica esperienziale interamente creato e prodotto nell'Isola sfruttando le qualità delle piante officinali sarde.

Alice Ziccheddu spiega: «In Aèras nasce dal mio animo selvaggio, dalle mie passioni più profonde, dalle mie ricerche in campo olistico e dai tanti viaggi in giro per il mondo, ma soprattutto dall’aria respirata nella mia isola: carica di odori, di silenzio denso, forte, stabile e pacifico, carica visioni sconfinate di un orizzonte solo di mare».

Creme viso, siero e olio corpo: prodotti che sono diventati noti grazie al passaparola e le hanno permesso di vincere anche alcuni premi come il Prix D’Excellence de la Beauté 2023 di Marie Claire Italia.

"Animanuda" utilizza le proprietà di ginepro, elicriso e lentisco che trasmettono energia. "Silentium" favorisce invece l'equilibrio e la calma grazie a timo, lavanda e mirto. "Visione" utilizza salvia, rosmarino e iperico come antinfiammatorio, riepitelizzante e ristrutturante.

