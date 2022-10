Si terrà dal oggi sino al 28 ottobre, all’Hotel Catalunya di via Catalogna 22, ad Alghero, il quinto Convegno Nazionale dell’Olivo e dell’Olio. L’appuntamento che il Gruppo di lavoro SOI sull’Olivo e l’Olio promuove, vuole essere momento di riflessione culturale, aggiornamento scientifico e tecnico sui temi della filiera olivicolo-olearia, attraverso l’incontro tra ricercatori, tecnici e operatori del settore.

Il Convegno è organizzato dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana SOI, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari e l’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura Agris della Regione Autonoma della Sardegna, con il patrocinio dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio e dell’Accademia dei Georgofili.

“La sede della città di Alghero si associa nel territorio ad una olivicoltura tradizionale di qualità e al vivace tentativo di innovazione dell’imprenditoria locale, che ben rappresenta l’attualità del comparto a livello nazionale. Il programma preliminare prevede le Giornate del 26 e 27 dedicate al lavoro congressuale e la Giornata del 28 riservata alle visite tecniche”, sottolineano i promotori.

Nella giornata del 26 si sono aperti i lavori con i saluti istituzionali del professor Sandro Dettori dell’Università di Sassari, del professor Riccardo Gucci dell’Università di Pisa, e del Commissario Straordinario di Agris, Francesco Baule.

