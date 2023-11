Aeroporto di Alghero ridimensionato, non ci sono voli diretti per le destinazioni europee. Nell’elenco delle destinazioni per la stagione invernale, che termina il 30 marzo 2024, troviamo solo aeroporti italiani: i voli in continuità verso Linate e Fiumicino, e poi gli altri aeroporti milanesi (Malpensa e Orio al Serio), Bologna, Napoli e Pisa.

Oltre ad Aeroitalia, compagnia che gestisce il servizio di continuità, solo Ryanair vola da e per lo scalo del nord ovest dell’Isola.

«Meta turistica senza porte d’accesso, territorio tagliato fuori dal resto d’Europa. Così si presenta il nord ovest Sardegna nei mesi invernali», denuncia la consigliera regionale M5s Desirè Manca. «Anche i pochi voli per Spagna e Francia sono stati spazzati via. Dall’aeroporto Riviera del Corallo oggi è impossibile viaggiare verso una meta europea con un volo diretto, e quindi senza dover pagare cifre inaccessibili e senza dover fare uno scalo obbligato di diverse ore».

Anche i biglietti in continuità per i residenti «lasciano a desiderare, con soli tre voli al giorno», evidenzia Manca, che parla di un inverno «grigio» per il nord over dell’Isola. Un «isolamento intollerabile», incalza la pentastellata, che poi attacca l’assessorato al Turismo: «Parla di destagionalizzazione, ma nella realtà mancano anche i collegamenti base con le principali capitali europee».

