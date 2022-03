Risparmio idrico, riduzione di emissioni, produzione biologica, e un frantoio che ricicla i materiali di scarto e produce biogas. Sono gli “ingredienti” del progetto "Nolivo" grazie al quale l'azienda agricola Manca di Alghero, famosa per la produzione dell'olio San Giuliano, è stata premiata da "Agricoltura100" come azienda sostenibile e innovativa, e inserita così nell'elenco della cento imprese agricole più sostenibili d'Italia.

Il premio, organizzato da Confagricoltura e Reale Mutua Assicurazioni, ha riconosciuto la validità del progetto avviato nel 2013 e che prevede un grande investimento pluriennale per la messa a dimora di circa 600 ettari di nuovi oliveti di moderna concezione nel nord-ovest della Sardegna, che si aggiungono a quelli tradizionali già esistenti nell'azienda Manca.

"Novolivo non è solo la semplice piantumazione di nuovi olivi, significa attenzione al territorio, rispetto e valorizzazione della biodiversità delle specie tipiche della zona in cui operiamo, rinuncia consapevole all'utilizzo di fitofarmaci di sintesi e prosecuzione convinta del percorso di agricoltura biologica che abbiamo intrapreso negli anni '90", spiega l'ad del gruppo Pasquale Manca. "È ricerca, confronto e crescita - sottolinea - in concerto con istituzioni come università ed enti di ricerca che ci affiancano nella sperimentazione di nuove tecniche agronomiche. È l'utilizzo di importanti sistemi per il risparmio energetico e l'uso razionale delle risorse idriche volto a minimizzare gli sprechi. La piantumazione di nuovi oliveti, inoltre, fa sì che il bilancio tra le emissioni di CO2 e quanto assorbito dall'elevata concentrazione di piante sia positivo". T

utto questo associato a un frantoio tra i più moderni in Italia, il cui ciclo di trasformazione è circolare, quindi non produce scarti.

A completamento della filiera produttiva, l'azienda si avvale di quattro linee di imbottigliamento automatizzate per imballaggi in vetro e cartone contenenti il 70% di materiali derivati dal riciclo e un uso residuale di plastica, per un ciclo davvero sostenibile.

