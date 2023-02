È il giorno della verità per la continuità aerea per l’aeroporto di Alghero: scade infatti alle ore 13 il termine per l’iscrizione alla piattaforma Sardegna Cat per i vettori potenzialmente interessati a gestire le rotte per il Riviera del Corallo fino a ottobre.

Un primo passo, dopo lo scontro tra Villa Devoto e l’Unione Europea, per capire chi si farà avanti e se c’è interesse da parte delle compagnie, che poi avranno comunque tempo fino al prossimo 13 febbraio per presentare un’offerta vera e propria.

I riflettori sono puntati su Ita e Aeroitalia, che potrebbero iscriversi per poi valutare nei prossimi giorni se perfezionare o meno l’opzione.

Il 14 febbraio, invece, scadrà il termine per le eventuali compagnie che vorranno farsi avanti per gestire le rotte senza compensazioni economiche.

