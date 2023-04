«Un Comune come Arzachena - afferma Francesca Pileri, delegata agli Affari Generali e Personale - deve poter contare su una macchina amministrativa efficiente, capace di rispondere oltre che ai bisogni dei cittadini, anche alle particolari esigenze dovute al flusso di turisti e di possessori di seconde case per fornire servizi utili a questo tipo di utenti».

Via, quindi, alle nuove opportunità previste dalla legge con l’avvio di nuovi concorsi per un totale di 9 posizioni aperte «nei settori che ritengo tra i più delicati per la particolarità del nostro territorio – aggiunge Pileri – . Si tratta dell’ufficio tecnico, dell’ufficio tributi e della polizia locale. Inoltre, in vista della stagione estiva, verrà potenziata, come ogni anno, la squadra degli agenti con 10 assunzioni a tempo determinato».

«Per la assunzioni a tempo indeterminato si tratta più precisamente di 2 tecnici geometri, 3 agenti di polizia locale, 2 istruttori amministrativi-contabili, oltre a procedure di mobilità da altri enti per un ufficiale di polizia locale e un direttivo contabile».

I bandi sono disponibili sul sito del comune di Arzachena.

