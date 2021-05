La presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (Pd), unendosi alle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, chiede l'apertura al Mise di un tavolo sulla crisi Air Italy.

"La speranza di salvare i posti di lavoro è nelle mani del ministro Giorgetti, al quale chiediamo di convocare a Roma un tavolo di crisi, assieme alla Regione e a tutti i soggetti coinvolti, a partire dai liquidatori. Solo l'intervento determinato del Mise - dice la deputata sarda - può cambiare le sorti di una crisi drammatica".

"Dato che sinora da Giorgetti non sono arrivati segnali significativi se non di pessimismo, l'auspicio è che anche il presidente Solinas vorrà fare pressione istituzionale su Roma – dichiara ancora la parlamentare dem -. In ogni sede devono essere prioritari la proroga della cassa integrazione e l'esplorazione a tutto campo di soluzioni industriali capaci di dare prospettive alla compagnia aerea. Anche a fronte dei vincoli normativi europei ribadiamo l'opportunità strategica di aprire un tavolo specificamente dedicato al settore aereo che comprenda Alitalia e Air Italy”.

"Il rischio altrimenti - avverte Mura - è che l'ex Meridiana possa essere considerata ormai perduta e a questo non possiamo rassegnarci".

(Unioneonline/F)

