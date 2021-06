Novità importante per la vertenza Air Italy.

Il ministero del Lavoro e Politiche sociali ha finalmente convocato per giovedì una riunione con le parti.

Al centro dell'incontro in videoconferenza – a cui sono invitati esponenti di Mise, Trasporti e Infrastrutture, Regioni Sardegna, Lombardia, Toscana e Lazio, della compagnia e di tutte le sigle sindacali – ci sarà la procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda per i circa 1.400 lavoratori.

L’obiettivo dei dipendenti è quello di ottenere una proroga della cassa integrazione, che scade il prossimo 30 giugno, fino al 31 dicembre 2021, affinché il governo guadagni tempo e cerchi una soluzione al problema del ricollocamento dei lavoratori.

"Stiamo sensibilizzando gli azionisti per fare in modo che possano applicare le norme necessarie a scongiurare il licenziamento dei lavoratori Air Italy", ha detto nelle scorse ore il viceministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde a Cagliari, nel corso di una conferenza stampa organizzata con il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli.

"Ho fatto diverse riunioni con il ministro del Lavoro - ha poi spiegato - per capire l'applicabilità delle norme e con i liquidatori c'è un'interlocuzione continua. Ma, come in tutte le vertenze ci deve essere la volontà di applicare le norme".

Anche a sostegno dei lavoratori Air Italy i sindacati hanno proclamato uno sciopero del trasporto aereo di quattro ore per la giornata di venerdì 18 giugno (dalle 13 alle 17).

(Unioneonline/F)

