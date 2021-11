"Nell'incontro che si è tenuto la scorsa settimana al ministero del Lavoro le organizzazioni sindacali avevano dovuto prendere atto della carenza di soluzioni per la difficile vertenza Air Italy. A distanza di una settimana da quell'incontro, anche grazie alla proattiva pressione delle parti sociali e delle istituzioni interessate, i commissari straordinari hanno comunicato che struttureranno un intervento con la proprietà per richiedere il prolungamento della cassa integrazione guadagni straordinaria, al fine di mettere in sicurezza la tenuta economica e sociale dei circa 1.400 lavoratori, stante le azioni che sono state messe in campo con la richiesta di emendamenti alla manovra, per scongiurare la fuoriuscita delle lavoratrici e dei lavoratori dal perimetro lavorativo".

Lo hanno reso noto con un comunicato Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo, al termine del tavolo a cui hanno preso parte anche le Regioni Sardegna e Lombardia.

"Il tavolo è stato aggiornato al prossimo 9 dicembre, per cogliere eventuali soluzioni che potrebbero trovare efficacia a seguito della definizione relativa alle coperture economiche da prevedere nella legge di bilancio", hanno concluso i sindacati.

Entro quella data si spera che il Parlamento approvi gli emendamenti contenuti nell'Ordine del giorno all'interno della manovra, in discussione in questi giorni, per uniformare la posizione dei dipendenti di Air Italy a quelli di Alitalia, la cui Cigs scadrà il 31 dicembre 2022.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata