Il bilancio 2019 di Abbanoa resta ancora da approvare.

Questa "anomalia" è al centro di un'interrogazione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Desirè Manca, che attribuisce la colpa del ritardo a "conflitti interni alla maggioranza in Consiglio regionale e al continuo valzer di nomine alle cariche societarie".

In particolare, al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore degli Enti locali Quirico Sanna, l'esponente pentastellata chiede se non ritengano necessario intervenire per garantire una volta per tutte il via libera all'esercizio 2019 della società.

Infine, Manca domanda "quali misure intendano adottare perché la gestione della società sia caratterizzata finalmente da certezza e trasparenza".

Il bilancio è stato bocciato lo scorso 16 febbraio dall'assemblea dei soci. Circa il 99% dei partecipanti ha votato contro.

(Unioneonline/F)

