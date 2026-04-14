Una sinergia Sassari-Alghero-Olbia voluta dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna e dall’Azienda Speciale Promocamera. Al Padiglione 8 di Veronafiere, tradizionale "casa" della viticoltura isolana al Vinitaly, sono state presentate ufficialmente la III edizione dell’Alguer Wine Week ad Alghero e la XII edizione di Benvenuto Vermentino a Olbia.

Ad aprire l'incontro Maria Amelia Lai, presidente di Promocamera: «Essere qui al Vinitaly non è solo un atto formale, ma la celebrazione di un percorso coraggioso che abbiamo intrapreso insieme alle nostre imprese. L’Alguer Wine Week e Benvenuto Vermentino rappresentano oggi la sintesi perfetta di ciò che il Nord Sardegna vuole offrire: non solo un prodotto in un calice, ma un’esperienza sensoriale che abbraccia la storia, il paesaggio e l'innovazione. Abbiamo investito risorse ed energie per creare format che non si limitino a una settimana di eventi, ma che fungano da catalizzatori per l'intera economia locale».

Il segretario generale della Camera di Commercio del nord Sardegna, Pietro Esposito, ha aggiunto: «Il ruolo della Camera di Commercio è quello di creare le condizioni affinché le eccellenze produttive possano emergere in contesti internazionali come questo. In questa strategia, il Premio EnoLetterario giunto quest'anno alla decima edizione, gioca un ruolo fondamentale: è la nostra scommessa vinta per elevare il vino a oggetto di narrazione artistica...».

Il lancio ha beneficiato di una cornice istituzionale che rafforza gli eventi in programma. La presenza delle amministrazioni comunali Alghero con l'assessora Ornella Piras e di Olbia con Massimo Putzu è stata importante, a testimonianza di quanto i due centri considerino strategici questi appuntamenti. La loro partecipazione attiva, al fianco di Marco Piro (Consorzio Vermentino di Gallura DOCG) e Gianfranca Pirisi (Consorzio Vini di Alghero DOC), ha ribadito che la crescita del settore passa inevitabilmente per un dialogo costante e serrato tra politica, enti camerali e produttori. Un’intesa che trasforma i territori in veri e propri distretti economici integrati.

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