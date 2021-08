Riparte la stagione crocieristica a Olbia col primo scalo, dopo un anno e mezzo di pandemia, della Aidastella.

La nave del gruppo Costa Crociere è approdata stamattina all’Isola Bianca, con 800 passeggeri a bordo, per la quinta tappa del suo tour nel Mediterraneo. È partita da Malta il 29 luglio poi ha toccato i porto di Cagliari sabato scorso.

Altissime le misure di sicurezza sanitaria per il personale operativo della nave, per quello a terra dedicato all’accoglienza, ai servizi di escursione, e per i passeggeri, e pianificati con norme a prova di contagio i diversi tour in Gallura fra la Costa Smeralda, le spiagge e le tenute vinicole.

La stagione crocieristica a Olbia proseguirà fino a novembre con altre 3 toccate della stessa Aidastella (10 agosto, 11 settembre e 23 ottobre) e una, a chiusura, dell’Aidamira (6 novembre).

“Seppur il primo dopo un anno e mezzo di stop – commenta Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – lo scalo odierno dell’Aidastella è un’ottima notizia per il settore crocieristico del versante nord dell’Isola che riprende timidamente a dare segnali di vitalità, con la pianificazione graduale di toccate nave fino a novembre. Un risultato positivo, frutto di un lavoro incessante e sottotraccia dell’Ente che, nonostante le forti limitazioni, ha continuato a premere l’acceleratore sulla promozione per incentivare le compagnie crocieristiche ad inserire gli scali del Sistema Sardegna nei nuovi tour del Mediterraneo. Non a caso, quello della Aidastella è il primo caso di multiscalo 2021 nell’Isola. Strategia che, già in passato, ha dato ottimi riscontri e che conferma l’enorme potenziale di offerta infrastrutturale dei nostri porti e la varietà escursionistica dei differenti territori”.

