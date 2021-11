A Cagliari nasce Asseprim, nuovo gruppo per l'innovazione delle imprese.

Tra i settori di interesse del nuovo sindacato dei servizi professionali per le aziende, iniziativa di Confcommercio Sud Sardegna, il marketing e la comunicazione digitale, la consulenza strategica, l’internazionalizzazione, le reti di impresa e la finanza agevolata.

È stato nominato presidente Gianni Filippino, advisor di 43 anni, imprenditore nel settore degli investimenti intellettuali, della consulenza e dei servizi da quasi vent’anni, ex presidente del gruppo "Giovani Imprenditori" di Confcommercio Sud Sardegna e attuale consigliere in Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

Il direttivo è composto anche dai consiglieri Filippo Candio, imprenditore di 37 anni, e Simone Dongu, 43 anni, esperto in investimenti sui mercati borsistici e delle criptovalute.

"In un momento estremamente delicato per le piccole e medie imprese ancora impegnate nel riprendersi dagli effetti delle restrizioni del governo", ha dichiarato Filippino, "siamo chiamati a rappresentare e dar voce ad imprenditori e professionisti, che chiedono alle istituzioni di poter essere messi nelle condizioni di sostenere le imprese con le loro competenze ed esperienze, per adeguare il livello competitivo del mercato che resiste, vede la luce e che vuole investire nel futuro, all'insegna della transizione ecologica e digitale".

(Unioneonline/F)

