A Cagliari il G7 del lavoro.

I ministri e le delegazioni dei sette Paesi più industrializzati del mondo (Italia, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Usa e Giappone) in arrivo oggi a Cagliari in occasione del summit internazionale che prenderà ufficialmente il via domani per concludersi venerdì.

Obiettivo del vertice sarà confrontarsi confrontarsi sulle sfide globali che riguardano l’occupazione, con un focus particolare su tre temi principali, ovvero:

uno sviluppo e un uso umano-centrico dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

mercati del lavoro resilienti in società che invecchiano

competenze reattive, flessibili e inclusive, politiche e sistemi di apprendimento permanente

Le delegazioni inizieranno a insediarsi da oggi in alcuni hotel, in particolare al T-Holte e al Tirso, con le sessioni ufficiali che si terranno a Palazzo Regio, mentre gli eventi serali si terranno all’Ammiragliato, a cominciare dalla cena di gala in programma giovedì sera.

Per l’evento città blindata e alcuni divieti di transito e sosta.

A fare gli onori di casa nella “sua” Sardegna la ministra del Lavoro Marina Calderone.

