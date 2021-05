A Cagliari centoventi rider assunti per le consegne a domicilio da Just Eat.

Saranno inquadrati con il nuovo contratto nazionale del settore logistica. Previste festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità e paternità. La retribuzione sarà con un compenso orario non inferiore a 9 euro.

I turni vengono pianificati mediante un'app: il rider dà la sua disponibilità per la settimana successiva e Just Eat, considerando la preferenza, procede alla pianificazione della settimana lavorativa.

Ai rider che già consegnano con Just Eat in città come lavoratori autonomi, viene proposto un contratto di lavoro con monte ore settimanale calcolato sulla media delle ore lavorate nel periodo precedente.

Sono previste, inoltre, indennità a titolo di rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio mezzo per le consegne, ciclomotore o bicicletta, e l'applicazione piena e integrale delle norme anti Covid.

Inoltre, in aggiunta alle coperture assicurative, a tutti i dipendenti sarà fornita un'assicurazione nel caso si verifichi un incidente grave sul lavoro.

(Unioneonline/F)

