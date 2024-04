«L'era dei biglietti a 10 euro è finita, nei prossimi anni andremo verso i 50», annunciava nel 2022 Micheal O'Leary, l'inventore di Ryanair e del sistema «low cost».

Una definizione che ormai si incastra a fatica con i prezzi degli ultimi anni, spinti sempre più in alto da inflazione, ripresa post-Covid e rincari del carburante.

Per un volo sola andata servono almeno 60 euro con una tariffa base, a cui bisogna aggiungere dai 23 agli 85 euro per un vero bagaglio, il posto a bordo prenotato e altri piccoli lussi a cui è difficile rinunciare se si viaggia con famiglia al seguito e per più di due-tre giorni.

Se poi sommiamo il fattore insularità – e quindi l'assenza di concorrenza sul versante dei treni e dell'autostrada – il conto lievita.

