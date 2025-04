Lo scatto della fotografa palestinese Samar Abu Elouf per il New York Times che ritrae Mahmoud Ajjour, un bambino gravemente ferito mentre fuggiva da un attacco israeliano a Gaza, è la Photo of the Year del World Press Photo.

Mahmoud Ajjour è rimasto gravemente ferito nel marzo 2024, mentre fuggiva da un attacco israeliano a Gaza City. Si era voltato per incitare la famiglia a proseguire, quando un'esplosione gli ha amputato un braccio e devastato l'altro.

La famiglia è stata evacuata in Qatar dove, dopo un intervento, Mahmoud sta imparando a giocare con il telefono, scrivere e aprire le porte usando i piedi.

«Una delle cose più difficili che la madre di Mahmoud mi ha spiegato è stata che quando Mahmoud si è reso conto per la prima volta di avere le braccia amputate, la prima frase che le ha detto è stata: "Come farò ad abbracciarti?"», ha raccontato Elouf, anche lei evacuata nel dicembre 2023. «Questa è una foto silenziosa che parla a voce alta. Racconta la storia di un ragazzo, ma anche di una guerra più ampia che avrà un impatto per generazioni», le parole del direttore esecutivo di World Press Photo, Joumana El Zein Khoury.

