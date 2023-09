Prosegue con successo il calendario degli eventi del Festival "Vieni in Planargia", un progetto culturale e artistico di Non fermiamo la Tradizione ideato e diretto da Ambra Pintore con il supporto dei creatori Roberta Locci e Roberto Scala. Nove eventi per le nove comunità della Planargia: Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.

Protagoniste del fine settimana saranno gli appuntamenti di Bosa, oggi venerdì 29 settembre, di Sagama, sabato 30 settembre e di Modolo, domenica 1° ottobre. Musica e arti saranno ancora una volta protagoniste di momenti unici, di eventi straordinari che la direttrice artistica, Ambra Pintore, ha saputo ricamare, con straordinaria maestria, quale dono d’amore per una terra a cui sente di appartenere da generazioni. Ecco, dunque, che le figlie ed i figli della Planargia si incontrano con artisti di altre terre isolane per costruire quel bisogno di Bello e di Unione che è il motivo ispiratore dell’intero Festival.

Unione dei singoli, delle famiglie, delle comunità che grazie al potere dell’arte, riesce a vincere sui particolarismi ed insegna il canto corale, l’armonia dei suoni all’unisono. Quegli stessi che sono necessari per ideare e costruire un benessere possibile in una terra lontana dai servizi, dalle opportunità, dai flussi economici e turistici.

Il fine settimana si apre stasera con l'appuntamento straordinario dedicato a Bosa, venerdì 29 settembre 2023 dalle ore 19: "Di arte in arte" presenta Manos de oro. Protagonista della serata, il ricordo del progetto artistico Manos de oro dedicato a diversi comuni della Planargia (Suni, Modolo, Bosa). Nel corso della serata sarà posta una targa in memoria di Pinuccio Sciola e della sua opera in Planargia. L'artista sarà ricordato anche con la proiezione di un documentario sull'artista. Intervengono: Franco Galdieri ideatore Progetto Manos de Oro, Tomaso Sciola Vice Presidente Fondazione Sciola, Piero Casula Sindaco di Bosa, Coro di Bosa. Conduzione poetica e musicale di Ambra Pintore quartetto con Federico Valenti chitarra, Roberto Scala basso e fisarmonica, Diego Milia Sax e violino.

Sabato 30 settembre, l'appuntamento è a Magomadas alle ore 10, apre la giornata la tavola rotonda dedicata al dialogo fra le imprese, le amministrazioni ed il territorio. Un incontro volto alla costruzione di un dialogo che componga le esigenze dei singoli, le aspettative delle varie comunità, ed imparare a "fare rete", rappresentando la coralità degli interessi di un territorio. Seguirà la presentazione dei lavori delle stazioni artistiche che hanno animato le vie del paese, trasformato per giorni, in una bottega d'arte a cielo aperto.

Sabato pomeriggio, l'appuntamento è a Sagama nella magnifica chiesa seicentesca di San Gabriele Arcangelo. Nella chiesa parrocchiale di San Gabriele Arcangelo, si svolgerà il concerto sarà aperto dalle launeddas di Stefano Pinna che porrà le basi dell'incontro inedito fra la coralità tradizionale del coro a cinque, Coro di Aggius Galletto di Gallura, con i loro canti a cappella, con la coralità polifonica giovane, non tradizionale della Sardegna, con le voci del Coro femminile Prendas de Armonia di Mamoiada diretto dalla Maestra Paola Puggioni. Introduce l’etnomusicologo Roberto Milleddu.

Un programma fitto, segna anche la giornata di Domenica 1 ottobre a Modolo. Alle 9 Su Anzu (evento gratuito su prenotazione) ed il concerto del Tenore Su Remediu di Orosei. Introducono gli archeologi Antonella Unali e Piertonio Pinna. Alle 11.00 nel salone Salone Parrocchiale. Ci sarà anche l’apertura della mostra "Le Sospese" dell'artista Augusto Mola. Alle 11.30 Piazza dei Caduti “Respiro e canto della terra” Concerto della Soprano Nila Masala accompagnata al pianoforte dal Maestro Manuele Pinna. Storie di Planargia Letture e racconti aperti a tutte/i su aneddoti di vita e personaggi della Planargia . Evento in collaborazione con Scuola Civica del Montiferru e presentato da Ottavio Nieddu.

Distinti appuntamenti invece alle 13 in via Roma con il pranzo nel borgo e alle 15.30 in Piazza dei Caduti “Di arte in arte” presentazione del libro: Il Cavaliere senza onore di Nicolò Migheli. Intervengono l’autore che dialogherà con il ricercatore, Marco Meloni. Conduzione poetica e musicale Ambra Pintore accompagnata da Federico Valenti chitarra, Roberto Scala basso e fisarmonica, Diego Milia Sax e violino. Alle 7.30 infine in Piazza Retro Comune Inghirios, concerto de Le Balentes ed installazioni a cura di Nilla Idili e Roberta Locci con accoglienza dei più piccoli dalle 11 alle 18.

