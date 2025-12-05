Attuale, capace di far riflettere ancora sulle dinamiche politiche contemporanee, nonostante i quasi trent'anni dalla sua prima uscita, Sesso e Potere – Wag the Dog è il film con Dustin Hoffman e Robert De Niro che sabato 6 dicembre alle 20.00 sarà proiettato al Cineteatro Ariston di Bitti.

Premiato al festival di Berlino, due candidature agli Oscar, il film intreccia sapientemente politica, manipolazione mediatica, in grado di distorcere le notizie, influenzando le opinioni pubbliche in favore dei personaggi politici. Considerato profetico dalla critica, da li a qualche anno infatti, la Casa Bianca sarebbe stata teatro dello scandalo sexgate nel quale fu coinvolto l'allora presidente Clinton.

