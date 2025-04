Torna il concorso nazionale “Vinci lo Stem”, la sfida di scienza e creatività tra le stelle per studenti e studentesse delle superiori di II grado, che avvicina alle professioni scientifiche del futuro. Il format, alla sua quinta edizione, è organizzato da Astec, il centro di educazione alle tecnologie aerospaziali con sede a Olbia, lo stesso che da qualche anno promuove il Festival dell’Aerospazio, evento che porta nell’Isola i principali protagonisti, tra speaker, università e industria, del settore. Proprio un contatto diretto con alcuni di questi esperti costituirà il premio del concorso, principale novità di questa edizione.

“L’obiettivo è chiaro – la nota di Astec – ovvero avvicinare i giovani ai percorsi di studio e alle professioni del futuro, attraverso un’esperienza educativa coinvolgente e personalizzata. L’iniziativa si distingue per la capacità di coniugare orientamento, merito e inclusività, parlando ai giovani con il linguaggio dell’ispirazione e dell’opportunità. Un’iniziativa molto utile per le scuole e significativa per i giovani perché il concorso può essere inserito facilmente nelle attività di orientamento scolastico e non richiede spostamenti né costi per le famiglie o gli istituti, rendendo l’esperienza accessibile a studenti e studentesse di ogni parte d’Italia”. Le modalità di partecipazione al concorso saranno illustrate in occasione dell’omonimo seminario online fissato per il 9 Maggio, dalle 11.00 alle 12.30. Il webinar sarà moderato da Marilisa Pischedda, fondatrice di ASTEC e ideatrice del format, che coordinerà gli esperti Guido Levrini, senior advisor della European Space Agency, Angela Natale, senior vice president della qualità di Avio S.p.A., Plinio Innocenzi, professore ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali dell'Università di Sassari e Lucia Pigliaru, product assurance lead engineer di ESA.

Sul sito ufficiale, www.astecenter.it/vincilostemregister2025, sono già disponibili i dettagli e il modulo d’iscrizione al seminario on-line, gratuito e accessibile a singoli allievi o a classi intere. L’iniziativa è patrocinata da Uniss, dal Distretto aerospaziale della Sardegna (DASS), da AVIO Spa e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Intanto già annunciate le date della terza edizione del Festival dell’Aerospazio, ad Olbia dal 16 al 18 Ottobre prossimi.

