Festa in onore di Santa Maria domani e mercoledì a Villasimius.

Oggi la Giunta ha approvato il programma dei festeggiamenti religiosi (saltati quelli civili per il secondo anno consecutivo a causa del Covid).

La processione sarà simbolica col simulacro di Santa Maria che attraverserà alcune strade dell'abitato trasportato da un mezzo della Protezione.

Questo in accordo con la parrocchia per evitare assembramenti. Il singolare viaggio del simulacro è stato programmato per le 20,30 dell'otto settembre. Il sindaco ne ha dato comunicazione ai Carabinieri, alla Finanza e alla Polizia locale.

Attualmente, secondo i dati dell'Ats al Comune, i casi di positività a Villasimius sono 36, di cui 35 in isolamento domiciliare e un ricovero.

