Giochi con il fuoco, simulazione di combattimenti, balli, musica celtica e degustazioni. Tutto rigorosamente “medioevale” per il gran ritorno a Villaputzu della sfilata "Alla corte dei Carroz". In 150 ieri sera si sono esibiti in via Nazionale tra gli applausi dei turisti.

Ad organizzare l’evento – a distanza di tanti anni dall’ultimo del genere – la Pro Loco di Villaputzu presieduta da Adriano Sanna: «Una bellissima festa – ha spiegato Sanna – che, nonostante il tempo incerto sino all’ultimo, ha richiamato migliaia di visitatori».

Le degustazioni sono state organizzate dai ragazzi della scuola alberghiera di Villaputzu e Muravera. Preziosa la collaborazione dei cittadini e dei commercianti.

© Riproduzione riservata