Arianna Porcelli Safonov è entrata ieri sera in punta di piedi sul palco allestito in Casa Dessì, in occasione della terza settimana dedicata agli spettacoli collaterali del Premio Dessì a Villacidro.

Come un gatto, con cui condivide lo sguardo sornione e beffardo, osserva e giudica dall'angolino solitario e privilegiato della satira, puntando più che i grossi difetti, i piccoli dettagli che caratterizzano “le brutte persone”.

Fra le persone immaginarie ma non troppo cui Arianna Porcelli Safonov ha dedicato i monologhi del suo spettacolo “Omeophonie. Favole Omeopatiche per Adulti” convivono un giovane designer, una donna che ama amare il jazz, un sergente di ferro e di panna dedito alle feste di compleanno per bambini e altri archetipi moderni di persone che “devi sperare di conoscerne almeno una, perché se non la conosci potresti essere tu” suggerisce Safonov rivolta al numeroso pubblico in sala.

La sua comicità, la sua mimica facciale e la sua capacità di rappresentare personaggi e situazioni con caustica grazia e gesticolante potenza immaginifica hanno divertito il pubblico, che ha riso di gusto ascoltando le sue moderne favole per adulti nello spettacolo Omeophonie.

Ad accompagnare l'artista sul palco, i musicisti e compositori Michele Staino e Renato Cantini; trovano la colonna sonora perfetta all'incedere delle moderne favole omeopatiche per adulti nel mash up di jazz, elettronica ed effetti sonori, prestandosi spesso al gioco del teatro come silenti spalle comiche e target delle divertenti boutade della performer.

Gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Dessì proseguono stasera alle 18 al Mulino Cadoni, con lo spettacolo per bambini “A&C Anima e Cuore” della compagnia Is Mascareddas e il “Faccio di tutto tour” di e con Francesco Tricarico accompagnato dal pianista Michele Fazio alle 21:30 in Casa Dessì.

