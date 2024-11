Ripartono, a Villa Verde, le attività del Centro di Produzione Culturale “Move The Box”, del Consorzio Turistico Due Giare. Dal mese di novembre, infatti, al via il Festival “Teatro per famiglie 2024” tra cultura e divertimento, curato e organizzato dall’associazione “Palazzo d’Inverno” sotto la direzione di Betty Oro, con il contributo del Comune di Villa Verde, del Consorzio Due Giare, della Fondazione Sardegna e dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione.

«Siamo molto soddisfatti», commenta Lino Zedda, presidente del Consorzio Due Giare, «che il nostro centro di produzione culturale rappresenti oramai un punto di riferimento per il teatro, la cultura e lo spettacolo in tutto il territorio». «La nostra comunità», prosegue il sindaco di Villa Verde Sandro Marchi, «è onorata di poter godere di questa struttura, che per la nostra amministrazione rappresenta anche un valido sostegno e supporto per altre iniziative durante tutto l’anno».

Sabato il via vero e proprio del festival. «Una rosa di tre spettacoli dedicati ai più piccoli e ai loro familiari», ha anticipato Betty Oro. «Tre appuntamenti unici, pensati per far incontrare e dialogare generazioni diverse attorno al fascino senza tempo del teatro. Non si tratta solo di momenti di svago e divertimento, ma di esperienze che favoriscono una crescita condivisa, stimolano riflessioni e regalano emozioni autentiche. I più piccoli, accompagnati da genitori e nonni, diventano protagonisti di un percorso creativo e coinvolgente, mentre le generazioni più anziane riscoprono, attraverso i loro occhi curiosi, l’incanto del mondo teatrale».

Ogni spettacolo inizierà alle 17, preceduto alle 16.30 da una merenda per tutti. Sabato si parte con “Cappuccetto bambina impertinente”, spettacolo con Attori e Pupazzi della Compagnia Molino d’Arte di Altamura, in Puglia.

