Sabato, a Villa Verde, appuntamento con il teatro. Alle 17.30, infatti, negli spazi del centro di produzione culturale “Move the Box”, in Via Indipendenza, l’Associazione Culturale Palazzo D’Inverno ospita lo spettacolo teatrale “Sa Risposta“, una produzione del Teatro Tragodia di Mogoro.

Sarà la prima giornata di spettacoli, che inaugurerà la nuova stagione nello spazio “Move The Box”. Andranno in scena Virginia Garau, Daniela Melis, Gino Betteghella, Carmen Porcu, Ulisse Sebis, in uno spettacolo in lingua campidanese ambientato negli anni ’40; un’epoca in cui il dovere di una padre era quello di trovare uno sposo di buon partito alla figlia. Il tutto nell’alternarsi di una serie di personaggi e situazioni comiche e al limite del grottesco.

La manifestazione è realizzata grazie al contributo del Comune di Villa Verde, il Consorzio Turistico Due Giare, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport e la Fondazione Sardegna.

© Riproduzione riservata