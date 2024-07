Il periodo più caldo della stagione, a Villa Verde, sarà ricco di appuntamenti grazie all’iniziativa “Biblioteca sotto le stelle 2024”.

Organizzato dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” e dai ragazzi del Servizio Civile Universale, da stasera, fino all’8 agosto, 6 appuntamenti tra cultura e divertimento al quale la partecipazione sarà libera e gratuita.

Nel cortile interno della biblioteca, per tutti i giovedì, a partire da oggi, dalle 19.30, il “Tai Chi incontra la Letteratura”, pratica di tai chi e qi gong taoista con il maestro Corrado Minnei. A seguire, stasera, in programma i giochi di società aperti a tutti. L’11 luglio, invece, sempre dal tardo pomeriggio, “Letteratura del mondo per le vie di Bàini”. Il 18 luglio, invece, si terrà il “Mandela Day sotto il cielo stellato”, mentre il 25 luglio spazio alla serata “Anni ‘80”. Giovedì 1 e 8 agosto, infine, spazio a “Visioni Sarde”.

In funzione delle attività del periodo estivo, la Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” cambierà anche gli orari di apertura al pubblico. La struttura, infatti, sarà a disposizione dell’utenza il martedì e venerdì dalle 15 alle 19.30 e il giovedì dalle 19.30 alle 22.30.

