Indetto il bando di concorso della XI edizione del “Premio Letterario Città di Olbia”. Come gli scorsi anni quattro le sezioni in gara: racconti brevi in lingua italiana; racconti brevi in gallurese e logudorese, in tutte le varianti; racconti brevi junior (età compresa tra i 10 ed i 16 anni non compiuti); componimenti poetici, in rima o versi sciolti, in gallurese e logudorese nelle loro varianti. Tema libero per tutte le sezioni e premio aperto a tutti e in forma gratuita con la sola limitazione alla partecipazione per i vincitori dell’edizione precedente del concorso e per gli scritti già premiati in altre iniziative o pubblicati.

«Anche quest’anno pubblichiamo il bando con cui invitiamo a partecipare al concorso –afferma l’assessora alla cultura Sabrina Serra - .Auspichiamo in una partecipazione sempre più ricca, che continui a riempire di contenuti il Premio e ponga la nostra città al centro delle politiche culturali, soprattutto per i giovani scrittori che vorranno essere protagonisti di questa edizione dell’evento». Le opere sul podio nelle diverse sezioni, oltre al premio in denaro, saranno pubblicate in un volume antologico, a cura dell’amministrazione comunale; ai vincitori ne saranno consegnate 30 copie. A discrezione della giuria, potranno essere assegnate menzioni speciali agli elaborati ritenuti meritevoli. Per inviare le opere c’è tempo fino al 9 ottobre 2024, il bando integrale e la modulistica necessaria alla partecipazione è reperibile sul sito del Comune di Olbia.

