Spagna, Malta, Belgio e Irlanda: sono queste le destinazioni per i 20 giovani studenti provenienti da alcuni istituti superiori di Sassari e Oristano. Potranno soggiornare nnei Paesi europei grazie al progetto Erasmus + VET che vede coinvolta in prima linea anche l’AiCS FP Sardegna.

L’anno scorso l’ente di formazione professionale di Sassari ha infatti ottenuto l’accreditamento ed è in attesa del finanziamento per l’annualità 2024 del Erasmus+ KA1 VET Mobilità studenti, i progetti di Alternanza Scuola Lavoro all'estero finanziati dalla Unione Europea. Questi tirocini formativi sono destinati agli studenti delle scuole superiori e ai neodiplomati entro un anno dall'acquisizione del titolo di studio, un’opportunità unica per le organizzazioni che desiderano ampliare le loro attività di cooperazione e scambio a livello internazionale.

Grazie alla collaborazione nata tra il comune di Sassari, il liceo “Margherita di Castelvì”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Piazza Sulis” di Alghero e l’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano, 20 neodiplomati e neo-qualificati dell’anno scolastico 2023/2024 partiranno all’estero a fine luglio per seguire dei tirocini professionalizzanti, della durata di 120 giorni, nei settori del turismo, ospitalità ed enogastronomia.

