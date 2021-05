Comunicare la scienza in modo attraente e non banale. In tre minuti. C'è riuscita Vanessa Lozano, biologa venezuelana appassionata di biogeografia delle isole. Borsista di ricerca all’Università di Sassari, è la vincitrice del FameLab Sardegna 2021, concorso internazionale di comunicazione della scienza organizzato a livello regionale dall’Università di Sassari.

La ricercatrice venezuelana ha proposto “Ho fatto un brutto sogno”, brioso talk sulle specie aliene invasive. “La scienza può sembrare complicata ma grazie a questo strumento chiamato comunicazione scientifica abbiamo l'opportunità di spiegarla in maniera più amichevole; non è semplice farlo e secondo me è necessario seguire dei corsi. Io la proporrei come una materia da considerare nel Corso di Dottorato, visto che tante volte dobbiamo comunicare in congressi i lavori che svolgiamo in campo e in laboratorio. Spero di poter continuare a sviluppare la carriera nel mondo scientifico e trovare una maniera sostenibile per gestire e monitorare le specie aliene invasive, che sono la seconda causa della perdita di biodiversità”.

Andrea Pala, secondo classificato, è uno studente di Santa Teresa Gallura iscritto al corso di laurea magistrale di Biologia evoluzionistica all’ Università di Padova. Appassionato di invertebrati, ha presentato un talk intitolato “Storia di una farfalla”.

Entrambi accedono alla finale nazionale in programma a giugno a Catania.

Per la sezione “Open” riguardante le materie al di fuori delle “scienze dure” e proposta dall’Ateneo di Sassari in modo sperimentale, si sono classificati ai primi due posti Andrea Pigliaru e Livio Perra.

