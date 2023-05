Oltre ai già annunciati Emmanuel Carrère, Antonio Marras e Mario Tozzi, il Premio Costa Smeralda 2023 celebra Valeria Parrella e Teresa Cremisi, che hanno ritirato stasera al Conferenze Center di Porto Cervo i premi per le sezioni Narrativa, col libro “La fortuna”, e Saggistica, con “Cronache dal disordine”.

Parrella, autrice di un romanzo storico, ha sconfitto in finale Bruno Arpaia, giornalista e traduttore, presente con “Ma tu chi sei”, e Andrea Canobbio, anch’egli giornalista, che attraverso un caso in famiglia in “La traversata notturna” racconta la depressione. Cremisi l’ha spuntata, invece, su Paola Italia con “Gaddabolario” e Benedetta Tobagi con “La Resistenza delle donne”. Quanto a Carrère, Tozzi e allo stilista algherese Marras, il Costa Smeralda ha destinato loro (nell’ordine) il Premio Internazionale, il Premio Cultura del Mediterraneo e il Premio speciale.

Il palco del premio letterario organizzato e promosso dal Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico con la direzione artistica di Stefano Salis, ha offerto così, anche quest’anno, la passerella ad alcuni dei protagonisti della cultura italiana e internazionale, individuati dalla giuria presieduta da Salis e formata da Lina Bolzoni, Marcello Fois, assente oggi per motivi personali, Elena Loewenthal e Chiara Valerio.

La serata è stata allietata musicalmente dall’esibizione, molto apprezzata dal pubblico, di Moses Concas, vincitore nel 2016 di Italia’s Got Talent.

