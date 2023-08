Lascia l'incarico di Direttore Centrale degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Milano per approdare all'ateneo sassarese. Il nuovo direttore generale è il sassarese Giovanni Soro, come annunciato dal rettore dell'università di Sassari Gavino Mariotti dopo la delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Giovanni Soro, che sarà operativo dal 1° settembre, è un top manager che ha alle spalle incarichi importanti come quello di Direttore generale degli ospedali Fatebenefratelli di Milano, quello di Commissario dell’AOU di Sassari e quello di Direttore Operativo Centrale dell’ICS Maugeri di Milano, incarico che ha scelto di lasciare per portare la sua esperienza di alto livello all’Università di Sassari.

«Sono molto contento e molto onorato - ha detto il Rettore Mariotti - che una personalità di così elevata esperienza, un vero top manager di caratura nazionale, abbia scelto di venire a dirigere il nostro Ateneo, lasciando un incarico così prestigioso come quello che ricopriva a Milano. Questo ci rende orgogliosi perché è la conferma che l’Università di Sassari non è un posto di passaggio ma, al contrario, molto ambito ai massimi livelli e la scelta di Giovanni Soro lo conferma. E conferma anche come il nostro ateneo persegua l’obiettivo di raggiungere nuovi livelli di qualità».

Il nuovo Direttore Generale sostituisce Elisabetta Neroni, altra professionalità di alto livello che dopo poco più di un anno ha lasciato l’ateneo sassarese per assumere l'incarico di Segretaria Generale della Regione Sardegna.

