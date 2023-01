Due dipartimenti dell'ateneo cagliaritano tra i migliori d'Italia. E cui andrà uno speciale riconoscimento che assegna fondi extra di oltre 14 milioni di euro per la realizzazione dei progetti di sviluppo, approvati dal ministero e destinati a potenziare gli studi scientifici, i servizi didattici e i rapporti col territorio.

Nel dettaglio, 7 milioni e 325mila euro andranno al dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica e 6 milioni e 750mila al dipartimento di Giurisprudenza.

IL FINANZIAMENTO – Il fondo per i Dipartimenti di Eccellenza rappresenta un intervento di forte sostegno economico, introdotto dalla legge di bilancio 2017 e nato con l'obiettivo di individuare e finanziare, con un totale di 271 milioni annui, i migliori 180 dipartimenti delle università statali.

Le strutture scelte sono state individuate, tra 58 atenei pubblici, a partire dalla lista dei 350 dipartimenti preselezionati dall'Anvur nel mese di maggio 2022 (per l'Università di Cagliari in lizza nella prima fase anche i dipartimenti di Matematica e informatica e di Scienze politiche e sociali). I risultati sono poi stati combinati con i punteggi assegnati ai progetti presentati nella seconda fase, valutati sulla base di cinque criteri: coerenza interna al progetto presentato, coerenza del progetto con il contesto di riferimento, contributo alla conoscenza, fattibilità e impatto atteso.

Nella precedente tornata 2018-2022 l'Università di Cagliari aveva ottenuto il riconoscimento di massima qualità con il dipartimento di Scienze economiche e aziendali. Quest'anno il successo è doppio.

«È una buona notizia di incoraggiamento per il nuovo anno - commenta il rettore Francesco Mola - che valorizza gli sforzi fatti dai dipartimenti nella redazione dei progetti per la fase 2 del percorso di eccellenza. Un ringraziamento alle colleghe e i colleghi, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dei dipartimenti di Ingegneria elettrica e elettronica e di Giurisprudenza, che hanno permesso all'Ateneo di posizionare due dipartimenti tra quelli finanziati, e un ringraziamento anche ai dipartimenti di Matematica e informatica e Scienze politiche e sociali che hanno lavorato sodo per presentarsi alla competizione con progetti di alto valore anche se non finanziati. Si continua nella crescita».

