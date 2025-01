Grande collezionista di oggetti d'arte e antichità, Giovanni Antonio Sanna è stato fondamentale coi suoi lasciti sia per la creazione del Museo di Sassari, a lui intitolato, sia per la cospicua donazione di quadri alla Pinacoteca Nazionale di piazza Santa Caterina. Per celebrare i 150 anni dalla morte dell'imprenditore, politico e mecenate, il Museo “G. A. Sanna” ha organizzato un’iniziativa dal titolo “Un biglietto, due luoghi della Cultura” e ha realizzato un logo che accompagnerà tutte le iniziative legate al tema previste nel corso del 2025.

Nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2025, gli utenti che avranno visitato uno dei due musei, tra il Museo Sanna di Sassari e la Pinacoteca di Sassari, avranno diritto ad entrare gratuitamente nel secondo, presentando il biglietto d’ingresso acquistato nell’altro Museo.

Le sue collezioni donate alla sua città natale sono state fondamentali per la costruzione dell’identità e il recupero della memoria storica del territorio, oltre che per la fondazione di un museo. Una parte del suo testamento è riportato proprio sulla facciata del museo a lui intitolato.

© Riproduzione riservata