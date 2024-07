Dalla storiografia e la creazione dei miti ai Candelieri. C'è pure una sala apposita per ragazze e ragazzi. Le biblioteche comunali di Sassari restano aperte a luglio e propongono occasioni di lettura rivolte a persone di tutte le età.

Martedì 16 alle 17.30, la sala conferenze di Palazzo d’Usini ospiterà un convegno dal titolo “Storiografia idealistica e mitopoiesi contemporanea”. Nel corso della serata, Vanni Piras e Antonello Nasone dialogheranno con Alberto Contu, insigne studioso dei percorsi filosofico-giuridici della Sardegna degli ultimi due secoli. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ersu e la Società Filosofica Italiana.

Il 22 luglio nella biblioteca di Li Punti e il 30 nella biblioteca di Caniga, alle 16.45, si terrà un laboratorio di animazione alla lettura dal titolo “In fondo al mar”. Per bambine e bambini da 6 a 10 anni. Il 23 alle ore 17, nella sede di Palazzo d’Usini, si festeggerà la riapertura della rinnovata sala bambini e ragazzi. Un serata all’insegna di musica, teatro, giochi a cura dell’Associazione Il Colombre, in uno spazio nuovo e accogliente. L’ingresso è libero.

Il 25 luglio, visto il grande successo dell’anno scorso, si darà il via alla seconda edizione di “Leggimi ancora”. Le biblioteche di Palazzo d’Usini, di Li Punti e di Caniga doneranno fino a 5 libri a chi si recherà in una delle tre sedi. L’iniziativa è valida fino a esaurimento scorte.

Sempre il 25 luglio, nelle sede di piazza Tola si terrà un incontro sulla storia candelieri a cura di Fabio Madau, presidente dell’Intergremio città di Sassari, e un laboratorio per la creazione del bora bora a cura di Nanni Pasca, componente del gremio dei sarti. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Intergremio e la Rete delle grandi macchine a spalla. Per bambine e bambini da 6 a 10 anni.

