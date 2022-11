"Delle sane risate possono migliorare o rendere ancora più belle le nostre giornate. Ma perché ridiamo? Di cosa ridiamo? Ridiamo con gli altri o ... degli altri?".

È questo il messaggio dell'associazione culturale Lughené che, a Bultei, ha dato via al progetto "Umorismo e riso",

«Osserveremo insieme ai bambini - spiegano da Lughené - i casi più semplici in cui siamo portati a ridere per poi approfondire le tecniche umoristiche usate da comici, scrittori e illustratori: l'uso del corpo, del cibo, delle funzioni fisiologiche, l'accostamento uomo-animale, l'esagerazione, i piccoli guai quotidiani».

Il progetto è stato sposato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Arca.

Gli attivissimi ragazzi delle scuole del piccolo centro del Goceano hanno promosso un'iniziativa che vuole rimarcare, in maniera sempre più chiara e forte, la totale solidarietà alle donne vittime di violenza e il netto contrasto a qualsiasi forma di sopruso e aggressività nei confronti delle donne.

