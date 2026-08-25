Ultimi appuntamenti d’agosto, di un intenso agosto, a Porto Cervo, che collegano il passaggio verso il calendario autunnale, che proseguirà tra settembre e ottobre, con iniziative dedicate alla musica classica, alla salute e alle eccellenze culturali e scientifiche del territorio.

Si comincia domani, mercoledì 26 agosto, alle 19.30, alla Spiaggetta Sottopiazza, con l’ultimo incontro della rassegna Porto Cervo Libri. Ospite sarà Claudia Marin, giornalista del Quotidiano Nazionale e autrice del volume Il futuro che eravamo. A dialogare con lei sarà Giandomenico Mele de La Nuova Sardegna. Al centro dell’incontro, i cambiamenti della società contemporanea e le trasformazioni che stanno segnando il presente. Giovedì 27 agosto, dalle 20, la Piazzetta della Marina tornerà invece ad animarsi per l’ultimo spettacolo estivo dedicato ai bambini e alle famiglie. In scena la compagnia Kronicokab con uno spettacolo di marionette, che chiuderà il programma di animazione e intrattenimento rivolto ai più piccoli. Il momento più legato alla tradizione è in programma venerdì 28 agosto con la Festa Patronale di Stella Maris, organizzata dalla Parrocchia Stella Maris e tra gli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Porto Cervo. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa in onore della Madonna di Stella Maris, seguita dalla suggestiva processione in mare. La festa continuerà con fuochi d’artificio, cena comunitaria e musica aperta al pubblico.

«La settimana che conclude il mese di agosto esprime pienamente alcuni dei valori che guidano il nostro programma culturale», commenta Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda; «Accanto agli incontri con autori e giornalisti e agli appuntamenti dedicati alle famiglie, trova spazio una ricorrenza profondamente legata alla storia e all’identità di Porto Cervo come la Festa Patronale di Stella Maris organizzata dalla Parrocchia. È un’occasione preziosa per raccontare la dimensione più autentica del territorio e della comunità che lo vive durante tutto l’anno».

© Riproduzione riservata