Arriva dal Comune di Ulassai il progetto pilota che la Giunta regionale ha selezionato nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono.

“Dove la natura incontra l’arte” è la proposta presentata, che ha come filo conduttore l’opera artistica di Maria Lai e vede Ulassai un territorio rappresentante un modello internazionale di comunità sostenibile fondato sul patrimonio dell'arte, dell'ambiente, dell'identità e della qualità delle relazioni sociali.

“Abbiamo scelto un progetto ambizioso – spiega il presidente della Regione, Christian Solinas - che prevede interventi volti alla riqualificazione degli spazi pubblici, restauro del patrimonio storico-architettonico e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale di Ulassai, trasformato in un museo a cielo aperto grazie all'impegno di Maria Lai, della quale si conserva la collezione pubblica più importante”. “Sono convinto – aggiunge il governatore - che tali interventi di riqualificazione costituiscano un'opportunità importante di sostegno all'economia locale, in termini di rilancio occupazionale e di una rinnovata attrattività con lo sviluppo di infrastrutture e servizi nel campo della cultura e del turismo per la rinascita dei borghi abbandonati o a rischio di abbandono”.

“Il progetto Ulassai – sottolinea Andrea Biancareddu, assessore alla cultura - mira all'integrazione dei valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con l'innovazione, le nuove tecnologie e la green economy, nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e gestionale delle iniziative proposte, e risulta necessario procedere al coinvolgimento e alla partecipazione della comunità e dell'associazionismo locale”.

In totale, alla Direzione generale dei Beni Culturali, che aveva pubblicato un avviso per manifestazione d'interesse, sono pervenute proposte progettuali da parte di 25 Comuni.

Tra gli elementi che hanno portato alla selezione di Ulassai, la rilevante dinamica demografica, con una diminuzione del 19,57% della popolazione in 20 anni; l'indice di vecchiaia è pari a 212 (148,7 il dato nazionale) con un'incidenza di anziani soli di 43,9 (27,1 il dato nazionale); l'incidenza dei giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione (NEET) è passata da 9,8 nel 1991 a 13,1 nel 2011.

L'intero progetto prevede un ampio coinvolgimento della popolazione locale attraverso l'attivazione di laboratori e di living labs applicati alle fasi di definizione d'uso di interventi edilizi e infrastrutturali e nella co-progettazione partecipativa di iniziative.

