La lingua e la cultura sassaresi o turritane rientrano nel progetto di valorizzazione e tutela delle minoranze linguistiche finanziato dalla Regione Sardegna per l'annualità 2022, a valere sui fondi della legge regionale 22/2018. Il Comune di Sassari ha affidato i servizi previsti dal progetto all’Istituto Camillo Bellieni a seguito di una procedura a evidenza pubblica.

Il ciclo di lezioni prenderà il via il 12 settembre e si concluderà il 14 novembre, si svolgerà tutti i martedì dalle 15 alle 18 del pomeriggio, per un totale di trenta ore. Il corso si svolgerà in un luogo simbolo del centro storico: la sala conferenze della biblioteca comunale di piazza Tola. Sarà un corso base di livello A1, completamente gratuito, che introdurrà l’utilizzo del nuovo standard per la scrittura, adeguato a chi possiede una competenza passiva della lingua e nessuna conoscenza delle norme ortografiche.

Le lezioni, a cura del docente Mario Marras con l’affiancamento della tutor Maria Doloretta Lai, prevedono l’insegnamento delle regole ortografiche con lettura, traduzione e conversazione nonché accrescimento e conoscenza di altre discipline, quali l’ordinamento regionale con richiami storici alla tradizione giuridica sassarese. Quindi si approfondiranno la letteratura, la storia dell’arte, l’ambiente, le tradizioni musicali, i giochi. L'attività di formazione è finalizzata all’acquisizione di competenze nell’uso orale e scritto della lingua minoritaria, ed è rivolta in forma prioritaria sia al personale dipendente che alla cittadinanza con l’uso veicolare della parlata (metodo CLIL).

© Riproduzione riservata