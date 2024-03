Una serata varia con tre compagnie nazionali per la giornata del 6 aprile. Sul palco della Sala Estemporada di Sassari si alterneranno a partire dalle 20 la compagnia salernitana Borderline danza, il Balletto Teatro di Torino e di Versiliadanza di Firenze.

Si parte con Borderline danza, la compagnia diretta da Claudio Malangone che propone “Sustraiak”, interpretata dal duo Maite Rogers Gastaka e Alessandro Esposito.

Gone flowers è invece una produzione del Balletto Teatro di Torino, con la coreografia di José Reches, che porta in scena i danzatori Luca Tomasoni e Luis Agorreta, impegnati per diciotto minuti in un lavoro che si sviluppa e ruota intorno ai concetti di contrapposizione e confronto.

In chiusura Versiliadanza presenta “EN PATHOS - sentirsi sentiti”, ideato ed eseguito da Valentina Sechi e Luca Tomao.

A fine spettacolo, “L’aperitivo con l’artista” permetterà al pubblico di avvicinarsi ai protagonisti dell’evento inserito nel cartellone di “Primavera a Teatro”, la rassegna diretta da Livia Lepri e organizzata dalla compagnia Danza Estemporada.

