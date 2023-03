Torna Playboy, solo in versione digitale, e si appresta a lanciare la sfida a OnlyFans.

L’ultimo numero cartaceo dell’iconica rivista erotica fondata nel 1953 da Hugh Hefner risale al 2020, poi la chiusura per problemi finanziari.

Ora Playboy si appresta a sbarcare sul web, dove arriverà entro fine anno: “A new platform for real connection”, è lo slogan che accompagna l’annuncio. Protagonista della prima copertina digitale è la modella Amanda Cerny, fotografata con addosso il classico costume da coniglietta e seduta su un razzo proiettato verso il futuro.

La sfida a OnlyFans è lanciata, i principi sono simili ma le differenze tra le due piattaforme non sono poche. Intanto il team editoriale della rivista farà un lavoro di controllo preventivo sui contenuti. Non tutti, a differenza di OF, possono diventare creator di contenuti. Su Playboy bisogna essere accettati dal team editoriale. Non ci sarà inoltre spazio per il porno e i contenuti sessualmente espliciti, accettata invece la nudità.

Per il resto, gli utenti potranno interagire con i creator che, come su OnlyFans, potranno pubblicare contenuti non censurati e dare agli abbonati un accesso esclusivo alle loro vite. Possibile anche un abbonamento premium per interagire direttamente. Non mancheranno le copertine digitali della rivista, per cui poseranno gli stessi creator.

«Il nostro portale sarà il Playboy magazine del ventunesimo secolo», ha affermato Rachel Webber, brand officer della società, spiegando che «abbiamo deciso di mettere il potere della creazione di contenuti nelle mani di una comunità creativa, dando loro gli strumenti per interagire e monetizzare direttamente con gli utenti».

