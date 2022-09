Da Ermal Meta a Paolo Calabresi, passando per Grazia Di Michele e Debora Villa come ospiti, a cui si aggiungono scrittori di talento per un evento dalla tradizione sempre più solida: torna il Premio letterario ''Giuseppe Dessì’’, che si terrà a Villacidro dal 18 al 25 settembre. La manifestazione, giunta alla sua trentasettesima edizione e presentata stamane a Cagliari nella sede della Fondazione di Sardegna, è organizzata dalla Fondazione Giuseppe Dessì e dal Comune di Villacidro con il patrocinio del Consiglio Regionale della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, dell’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, del ministero della Cultura e del Gal Linas Campidano.

Sono state ben 267 le opere presentate per il concorso letterario, da cui sono stati selezionati sei finalisti di cui tre per la sezione Narrativa e tre per la Poesia. I finalisti della Narrativa sono Paolo Colagrande, Raffaele Nigro e Fabio Stassi mentre per la poesia Silvia Bre, Valerio Magrelli e Mary Babrbara Tolusso. Sei differenti realtà letterarie di cui sabato 24 settembre si conosceranno i vincitori al termine della cerimonia di proclamazione.

“Supportare questo premio è un compito per noi fondamentale che ci riempie di orgoglio”, le parole di Graziano Milia, presidente della Fondazione di Sardegna. “Ho visto nascere il Premio, che è un vanto per la comunità di Villacidro e per l’Isola intera’’.

