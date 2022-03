Al via la 16esima edizione del Premio Alziator. Il primo appuntamento è per venerdì 11 marzo alla sala “Giorgio Pisano”, in piazza L’Unione Sarda, nella sede del nostro quotidiano, dove a partire dalle 17 il giornalista e conduttore tv Paolo Del Debbio presenterà il suo libro “Le 10 cose che ho imparato nella vita”.

Per il 2022, dopo gli incontri online e alcuni momenti in presenza anche senza pubblico degli ultimi due anni, sono previsti numerosi incontri e appuntamenti, sotto la coordinazione del patron Maurizio Porcelli. E ci sarà anche il tradizionale galà con i premi alle eccellenze dell’Isola e la consegna dei riconoscimenti per il miglior libro su Cagliari che nelle edizioni precedenti era stato attribuito ad Antonello Angioni e a Luca Telese.

Torna inoltre la competizione tra i grandi scrittori italiani, vinta nel 2011 da Francesco Abate e nel 2014 da Giorgio Pisano, e tra quelli internazionali del bacino mediterraneo, oltre alle sezioni dedicate alla pittura, al cinema e alla musica.

Del Debbio per la prima volta sarà a Cagliari, ospite della sala Giorgio Pisano, intervistato dal direttore de L’Unione Sarda e di Videolina, Emanuele Dessì.

Per partecipare sarà necessaria la prenotazione e il possesso del Green pass rafforzato, oltre all’utilizzo obbligatorio della mascherina FFP2.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata