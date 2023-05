Tutto pronto per il ritorno dei Rod Sacred. La storica band ha annunciato l’uscita del nuovo disco: “Another Day”, per l'etichetta Metal zone Italia. Il lavoro, secondo quanto raccontato dalla stessa band, si preannuncia come il più completo ed elaborato della discografia del gruppo metal sardo.

Altra novità in casa Rod è la nuova line up, composta da Franco Onnis al basso, Tonio

Deriu alla voce, Manu Pes alla chitarra e Mattia Murtas alla batteria. «Vorrei che le persone che ci vedranno dal vivo o che compreranno il nostro disco vedano la passione che c'è dietro», racconta Franco Onnis. «I nostri testi parlano di noi, delle nostre paure, i sogni e le angosce, più in generale parlano della nostre anime sfaccettate», conclude il bassista.

L'appuntamento è fissato per il primo giugno con l'uscita di "Another day" e il 3 giugno al CuevaRock live per la presentazione.

